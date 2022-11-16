انت الان تتابع خبر اليوم.. ممارسة أمنية بكافة أنحاء بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية أمر القطعات العسكرية بتنفيذ ممارسة امنية بكافة انحاء العاصمة بغداد"، مبينا أن "الممارسة تتضمن تأمين الحماية للمواطنين والمتبضعين بالأسواق".

وأضاف، أن "الممارسة ستتضمن أيضا ضبط العجلات المظللة والتي لا تحتوي على لوحات تسجيل".



وأشار المصدر إلى أن "الممارسة ستبدأ عصر اليوم الأربعاء بتمام الساعة الخامسة وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ليلاً".