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اليوم.. ممارسة أمنية بكافة أنحاء بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية أمر القطعات العسكرية بتنفيذ ممارسة امنية بكافة انحاء العاصمة بغداد"، مبينا أن "الممارسة تتضمن تأمين الحماية للمواطنين والمتبضعين بالأسواق".

وأضاف، أن "الممارسة ستتضمن أيضا ضبط العجلات المظللة والتي لا تحتوي على لوحات تسجيل".


وأشار المصدر إلى أن "الممارسة ستبدأ عصر اليوم الأربعاء بتمام الساعة الخامسة وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ليلاً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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