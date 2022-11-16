انت الان تتابع خبر تعود لحضارة أور والعصر البابلي.. المتحف العراقي يتسلم 96 قطعة أثرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البعثة الأمريكية من جامعة بنسلفانيا انهت اعمالها التنقيبية في موقع اور وظهر خلال التنقيب طبقات بنائية ودور سكنية وابنية جديدة مختلفة".

وأضافت، ان "البعثة سلمت ٩٦ قطعة اثرية تعود الى حضارة اور الثالثة والعصر البابلي القديم وهي عبارة عن قطع فخارية واواني مختلفة ودمى طينية، سلمت الى المتحف العراقي وفق محاضر رسمية كي تأخذ طريقها الى التصنيف والخزن المتحفي وفق الأصول".