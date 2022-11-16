انت الان تتابع خبر بعد رجوعها لزوجها.. هل ندمت شذى حسون لدعمها شيرين؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي حديث لبرنامج ET بالعربي، قالت شذى إن شيرين لم تخذلها وهي لم تندم على دعمها، لأن المرأة عندما تحب تُصاب بالعمى، مع الاشارة الى ان شذى كانت قد دعمت شيرين بشكل كبير خلال أزمتها وطالبت بمعاقبة الرجال الذين يشبهون حسام حبيب ويتصرفون مثله، كي يكون عبرة لغيرهم.وفي سياق مختلف، ردا على سؤال عما إذا ستكون شذى عروس 2023، قالت ممازحة: "اعطوني 3 أشهر بيبيّن، هيك قالتلي البصارة"، لافتة الى انها دائما مغرومه.