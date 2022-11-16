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ولي العهد يغادر إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين

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غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، جمهورية إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين. وكان في وداع ولي العهد، في مطار نغوراه راي الدولي في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية في جمهورية إندونيسيا السيد لاهوت بنسار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، وعدد من المسؤولين.

من جهة أخرى، بعث ولي العهد برقية شكر لفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، إثر مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين، فيما يلي نصها:

صاحب الفخامة الرئيس / جوكو ويدودو حفظه الله رئيس جمهورية إندونيسيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أود أن أهنئ فخامتكم على نجاح جمهورية إندونيسيا الشقيقة في استضافة هذه القمة وعلى النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاسة فخامتكم لأعمالها، مؤكداً على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي. متمنياً لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

بالي: 22 / 4 / 1444هـ

الموافق: 16 / 11 / 2022م


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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