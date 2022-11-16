هجوم بمقذوف قبالة سواحل عمان على ناقلة نفط

ولي العهد يغادر إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، جمهورية إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة... بالي: دوت الخليج بالي: دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1444 هـ 22 ربيع الثاني 1444 هـ

بلجيكا: نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا قالت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر إن الانفجار الذي أودى بحياة شخصين بشرق بولندا هو "نتيجة أنظمة دفاع أوكرانية مضادة... بروكسل : الوكالات بروكسل : الوكالات 22 ربيع الثاني 1444 هـ 22 ربيع الثاني 1444 هـ

إيران مطالبة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص، الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 21 ربيع الثاني 1444 هـ 21 ربيع الثاني 1444 هـ

الرئيس الصيني يدعو لوقف تسييس قضايا الغذاء والطاقة أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن أمن الغذاء والطاقة هو التحدي الأكثر إلحاحاً في التنمية العالمية، وأن السبب الجذري للأزمة... بالي: الوكالات بالي: الوكالات 21 ربيع الثاني 1444 هـ 21 ربيع الثاني 1444 هـ

ميلوني المرأة الوحيدة كرئيسة حكومة على طاولة G20 كانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني المرأة الوحيدة التي ترأس حكومة، وتشارك في قمة دول مجموعة العشرين بمنتجع جزيرة بالي... بالي: الوكالات بالي: الوكالات 21 ربيع الثاني 1444 هـ 21 ربيع الثاني 1444 هـ

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