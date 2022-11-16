اخبار العالم

هجوم بمقذوف قبالة سواحل عمان على ناقلة نفط

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ولي العهد يغادر إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين

غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، جمهورية إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة...

02ccd962df.jpgبالي: دوت الخليج
2e81df75d4.jpg22 ربيع الثاني 1444 هـ

بلجيكا: نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا

قالت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر إن الانفجار الذي أودى بحياة شخصين بشرق بولندا هو "نتيجة أنظمة دفاع أوكرانية مضادة...

icon-byline.pngبروكسل : الوكالات
icon-clock.png22 ربيع الثاني 1444 هـ

إيران مطالبة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين

دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص، الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج، الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1444 هـ
China's President Xi Jinping attends the opening of the G20 Summit in Nusa Dua on the Indonesian resort island of Bali on November 15, 2022. BAY ISMOYO/Pool via REUTERS

الرئيس الصيني يدعو لوقف تسييس قضايا الغذاء والطاقة

أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن أمن الغذاء والطاقة هو التحدي الأكثر إلحاحاً في التنمية العالمية، وأن السبب الجذري للأزمة...

icon-byline.pngبالي: الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1444 هـ
Italy's newly elected Prime Minister Giorgia Meloni looks on during the swearing-in ceremony at the Quirinale Presidential Palace, in Rome, Italy October 22, 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

ميلوني المرأة الوحيدة كرئيسة حكومة على طاولة G20

كانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني المرأة الوحيدة التي ترأس حكومة، وتشارك في قمة دول مجموعة العشرين بمنتجع جزيرة بالي...

icon-byline.pngبالي: الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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