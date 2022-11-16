هجوم بمقذوف قبالة سواحل عمان على ناقلة نفط

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ولي العهد يغادر إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين
غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، جمهورية إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة...
بلجيكا: نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا
قالت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر إن الانفجار الذي أودى بحياة شخصين بشرق بولندا هو "نتيجة أنظمة دفاع أوكرانية مضادة...
إيران مطالبة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص، الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في...
الرئيس الصيني يدعو لوقف تسييس قضايا الغذاء والطاقة
أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن أمن الغذاء والطاقة هو التحدي الأكثر إلحاحاً في التنمية العالمية، وأن السبب الجذري للأزمة...
ميلوني المرأة الوحيدة كرئيسة حكومة على طاولة G20
كانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني المرأة الوحيدة التي ترأس حكومة، وتشارك في قمة دول مجموعة العشرين بمنتجع جزيرة بالي...
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