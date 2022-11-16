[ أسوشيتد برس: تعرض ناقلة نفط للقصف بطائرة مفخخة قبالة سواحل عمان ]

قال مسؤول لوكالة أسوشيتد برس، يوم الأربعاء، إن ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة تحمل قنابل قبالة سواحل عمان وسط تصاعد التوترات مع إيران.



وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مخولاً للحديث عن الحادثة، إن الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان.



ونقلت عن منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية في المنطقة تراقب الشحن، القول:"نحن على علم بوقوع حادثة ويتم التحقيق فيها في هذا الوقت".



وحدد المسؤول السفينة التي تعرضت للهجوم وهي ناقلة النفط التي ترفع علم ليبيريا باسيفيك زركون، يتم تشغيل هذه الناقلة من قبل شركة Eastern Pacific Shipping ومقرها سنغافورة، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي Idan Ofer.



وبينما لم يعلن أحد مسؤوليته على الفور عن الهجوم، سقطت الشكوك على الفور على إيران، حيث انخرطت طهران وإسرائيل في حرب ظل استمرت سنوات في الشرق الأوسط الأوسع، حيث استهدفت بعض هجمات الطائرات بدون طيار السفن المرتبطة بإسرائيل التي تنتقل في جميع أنحاء المنطقة، حسب الوكالة.



كما ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة من الهجمات التي وقعت قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، ثم بدأت طهران في تصعيد برنامجها النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من اتفاقها النووي مع القوى العالمية.