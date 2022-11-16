انت الان تتابع خبر أنخفاض طفيف بأسعار الغاز الأوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 11:28 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة بنسبة 3% إلى 1295.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي الانخفاض بعد ارتفاع ملحوظ سجلته العقود الآجلة للغاز في البورصات الأوروبية يومي الاثنين والثلاثاء في ظل تراجع درجات الحرارة، الأمر الذي يعد مؤشرا على بدء موسم التدفئة.



ويوم الاثنين قفزت الأسعار بنسبة 20% إلى 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفي نهاية تداولات الثلاثاء كانت نسبة الارتفاع 8% والأسعار عند 1300 دولار.