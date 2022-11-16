انت الان تتابع خبر بـ 218 ألف دولار.. بيع حذاء مؤسس "أبل" في المزاد العلني (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تم بيع حذاء ستيف جوبز الألماني المفضل لديه الذي استخدمه بين الأعوام 1970 و1980 بمبلغ يصل إلى 220 ألف دولار، وهو أعلى سعر لصنادل يتم بيعها في مزاد، وفقاً لدار المزادات.

"الحذاء المصنوع من الجلد البني احتفظ ببصمات قدمين ستيف جوبز التي شكّلت الحذاء بعد استخدامه لسنوات"، وفق ما ذكر موقع جوليان للمزادات.



كان ستيف جوبز يرتدي حذائه بيركينستوكس أريزونا عندما كان يسير على أرضيات بيت كاليفورنيا حيث أسس مع ستيف ووزنياك أبل في العام 1976.

الصندل الذي يبلغ سعره حالياً نحو 125 دولار فقط، كان من المتوقع أن يتم بيعه بنحو 60 ألف دولار، ولكن الحذاء وجد مشترياً لم يتم الكشف عن هويته ودفع سعراً نهائياً فيه وصل إلى 218 ألف و750 دولار.



وذكرت قائمة المزادات بأن ستيف ارتدى هذا الحذاء خلال العديد من اللحظات المحورية في تاريخ شركة أبل. وكان يرتدي هذا الحذاء بينما كان يضع بدايات أجهزة كومبيوتر أبل مع المؤسس المشارك للشركة ستيف وزنياك.

وقال المدير التنفيذي ومؤسس دار جوليان للمزادات، دارين: "لم يغيّر ستيف جوبز العالم فقط بابتكاراته الثورية ولكن أيضاً بأسلوب قيادته لعمله وموضة ارتداء الصنادل.. كان ستيف يرتدي بيركينستوكس عندما صنع التاريخ من خلال صناعة أجهزة كومبيوتر أبل".

وكان هذا الحذاء محبباً لستيف، إذ وفقاً للواشنطن بوست فإن حبيبته السابقة أخبرت الصحيفة في العام 2018 بأنه كان يستخدم هذا الحذاء في الشتاء أيضاً، وقالت كريسان برينان في العام بما معناه "هذا الحذاء كان جزءاً من من الجانب البسيط من حياته. كان زيه الرسمي، والشيء الرائع في هذا الزي بأنه ليس عليك أن تقلق بما عليه أن ترتديه في الصباح".