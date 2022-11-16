شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: جهود لجنة العفو الرئاسى ترسيخ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا ضمن لجنة العفو الرئاسي ، قائلا: هذه الدفعة جاءت ردا قاطعا على كافة الأكاذيب والافتراءات التي تلقيها منظمة العفو الدولية على الحالة الحقوقية في مصر، فنحن نمتلك إرادة سياسية حقيقية تنتهج السياسات الحقوقية الصحيحة وفق المعايير الدولية .

وأضاف المهندس حازم الجندي، في بيان له إن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي يعطي مزيد من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا، مشيرا إلى أن مصر لا يوجد لديها ما تخفيه أو تخفيه بشأن حالة حقوق الإنسان، كما أنها حريصة على الإعلان عن كافة الشروط التي بناء عليها تعيد النظر في اسماء المحبوسين للإفراج عنهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن لجنة العفو الدولية تُثلج صدور العديد من أسر الشباب المفرج عنهم، وتعطي لهم فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم، وهذا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يكون عونا لكل مصري وأبا لكل شاب، مشيرا إلى أن تأكيد لجنة العفو على دراسة أوضاع الحالات المفرج عنهم ودمجهم مجتمعيا وتوفير وظائف لهم تعويضاً عن فترة حبسهم، أمرا إيجابيا يثبت يوما بعد يوم أن الحالة الحقوقية في مصر تسير في طريقها الصحيح مثمنا المجهودات الكبيرة في سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المبادىء الإنسانية.

كان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أكد، إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.