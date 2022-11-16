شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": قرارات العفو المتتالية ترجمة للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو حزب الحرية المصرى، إن الإفراج عن 30 من المسجونين ليصل عدد المفرج عنهم إلى حوالى 1200 شخص بادرة طيبة للغاية فى الجمهورية الجديدة، وترجمة على أن مصر لكل المصريين مادامت المصلحة العامة هى الهدف الأسمى والأهم للكل وأن الجميع يقف تحت مظلة الدفاع عن الوطن.

وأضاف عضو حزب الحرية المصرى، أن لجنة العفو تقوم بجهود كبيرة منذ بدء عملها وحتى الآن، واستمرار العفو عن المسجونين ممن لم تلوث أيديهم بالدماء ولم يشاركوا فى أعمال عنف بمثابة رسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة فى احترام الحقوق والحريات وصونها، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومى المصري.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن سلسلة الإفراجات المتتالية وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل لجنة العفو الرئاسى، ودمجهم مجتمعيًا بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية بادرة طيبة وخطوة على الطريق الصحيح لاستعادة الدولة المصرية لمكانتها والاستفادة من كافة الآراء مادام الجميع حريص على مصلحة الوطن، قائلا:" لجنة العفو الرئاسى حدث سياسى كبير وضخم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى واللجنة تقوم بجهود عظيمة على أرض الواقع".

وكان طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، قال من قبل أن اللجنة تستمر فى عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيًا وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.