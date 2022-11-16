شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "اقتصادية النواب": قرارات العفو تلقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا موجهاً التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص إصدار قرارات العفو الرئاسى بحق الشباب وهو الأمر الذى يوضح مدى حرصه على لم شمل الأسرة المصرية وبث السرور فى نفوسهم.

وقال " عبد الحميد " إن الرئيس السيسى أكد اهتمامه الكبير بالحريات والإفراج عن المحبوسين احتياطياً بعفو رئاسي مؤكداً أن هذه القرارات الرئاسية تلقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسي موجهاً التحية لجميع مؤسسات الدولة بصفة عامة على تعاونها للإفراج عن المحبوسين احتياطياً.

كان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أكد، إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.