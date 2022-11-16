شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 4 مشروعات بخطة قطاع الزراعة نحو ترسيخ عقيدة التحول للأخضر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الشق الرئاسي لأعمال مؤتمر المناخ (كوب 27)، الذي ينعقد في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ، أولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر، بأن مصر تعمل بدأب للإسراع من وتيرة التحول للأخضر.

وفي هذا الصدد، نرصد ما تعكسه التوجهات الحديثة التى تتبناها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) في قطاع الزراعة:

1- التوسع في الزراعات العضوية وترشيد استخدام المبيدات الكيماوية والحشرية.

2-التوسع في المجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية.

3- التوسع في زراعة الحاصلات المقاومة للجفاف والرطوبة والملوحة وقليلة الاستخدام للمياه.

4- التوجه لتقنيات الزراعة الحديثة واستنباط سلالات أصناف جديدة مبكرة النضج.

يٌشار إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته أمام الشق الرئاسي لأعمال مؤتمر المناخ (كوب 27) أن العالم في حاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية وآثارها وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية ، وقال "إن تغير المناخ هو إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا، وهي مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي ينعقد في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر التي تتعلق بها أنظار وعقول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من نتائج تساهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل وفي خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون أضرار بموارد عالمنا التي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها وجعلها أكثر استدامة”