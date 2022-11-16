شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصعيد جديد في أزمة أوكرانيا.. الجارة بولندا تدخل على خط "الحرب" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في تصعيد جديد للحرب في أوكرانيا شق طريقه إلى الجارة بولندا، قتل شخصان جراء سقوط صواريخ روسية في وارسو، فيما دعت الحكومة لاجتماع طارئ.

وقال وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين، بالقرب من الحدود البولندية مع أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام بولندية إن شخصين لقيا حتفهما بعد ظهر الثلاثاء بعد سقوط قذيفة في قرية برزيودو البولندية، فيما قال رجال إطفاء في بولندا، الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو بشرق بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وفيما أكد مسؤول استخباراتي أمريكي سقوط القذيفة الروسية، لكن البنتاجون قال إنه لا يمكنه تأكيد التقارير.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي: "نحن على دراية بالتقارير الصحفية التي أشارت إلى سقوط صاروخين روسيين في موقع داخل بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية. يمكنني القول إنه لا توجد لدينا أي معلومات في الوقت الحالي لتأكيد هذه التقارير ونعمل على التأكد من هذه المعلومات".

لكن بيوتر مولر، المتحدث باسم رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، على حسابه في تويتر أن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع طارئ مع وزيري الأمن القومي والدفاع، مضيفًا أن الاجتماع العاجل كان بسبب "وضع متأزم".

وقدم نائب رئيس وزراء لاتفيا، أرتيس بابريكس، تعازيه إلى بولندا، في تغريدة على تويتر.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية، شن أي ضربات على أهداف قريبة من الحدود الأوكرانية البولندية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان مقتضب، إن تصريحات بولندا بشأن سقوط صواريخ روسية على أراضيها استفزاز متعمد يهدف لتصعيد الوضع.

وكان متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، قال إن روسيا أطلقت الثلاثاء، نحو 100 صاروخ على أوكرانيا، أصابت عددًا من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة.

وقال يوري إيجنات في حديث للتلفزيون الأوكراني: "أُطلق نحو مئة صاروخ من بحر قزوين، منطقة روستوف الروسية، ومن البحر الأسود، موضحًا أن في هذه المرحلة لم يسجل بعد استخدام مسيرات هجومية.