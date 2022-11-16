شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار سيارة في إسطنبول التركية.. ولا دوافع إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلام تركية مساء الثلاثاء، بانفجار سيارة في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول، مشيرة إلى أنه حادث، ولا توجد دوافع إرهابية حتى الآن.

وأضافت وسائل الإعلام، أن سيارة أحد المواطنين الأتراك انفجرت بشارع "كوجا مصطفى باشا" مما أدى لاندلاع الحريق في 6 سيارات أخرى كانت موجودة في المكان.

وقالت وكالة "دمير اوران" التابعة للدولة، إن سيارة أحد المواطنين انفجرت بشارع "كوجا مصطفى باشا" في منطقة الفاتح بإسطنبول، مما أدى لاندلاع الحريق في 6 سيارات أخرى كانت موجودة في المكان.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو الانفجار، والنيران المشتعلة.