بعد سقوط صاروخين في أراضيها.. بولندا ترفع تأهب وحداتها العسكرية وروسيا تنفي علاقتها بالحادث

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت بولندا رفعها درجة التأهب لوحداتها العسكرية عقب سقوط صاروخين على أراضيها قالت إنهما تابعان للقوات الروسية، في حين نفت موسكو هذه الاتهامات، واصفة إياها بـ"الاستفزاز المتعمد".



وقال رجال إطفاء بولنديون إن شخصين قتلا في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد، على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.



كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مسؤولا كبيرا في المخابرات الأميركية قال إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين.



وأفادت الرئاسة البولندية بأن محادثات تجري بين الرئيس البولندي أندريه دودا والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، حيث تتم مراجعة مقررات المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي.



وتنص المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن لأي دولة عضو بالناتو تشعر بالتهديد من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية الحق في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء مشاورات رسمية للبتّ فيما إذا كان التهديد موجودا وكيفية مواجهته، مع التوصل إلى قرارات بالإجماع.



كما قال المتحدث باسم الرئاسة البولندية إن وارسو على تواصل مع الحلفاء وستجري محادثات قريبة مع الجانب الأميركي.



من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها "استفزاز متعمد" لنشر أنباء كاذبة عن روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية.



وأضافت الوكالة أنه لم يتم إطلاق صواريخ روسية على أهداف قرب الحدود البولندية – الأوكرانية، وأن صور الدمار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض البوابات الإخبارية "ليست لها علاقة بالأسلحة الروسية".

من جانبها، دعت وزارة الدفاع في واشنطن (البنتاغون) إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أنها تبحث الموقف.



في السياق ذاته، طالبت أوكرانيا بعقد قمة للأعضاء في حلف شمال الأطلسي "فورا" لاتّخاذ تدابير قاسية بحق موسكو.



وجاء في تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن "الرد الجماعي على الأفعال الروسية يجب أن يكون قاسيا ومبدئيا. من بين التحركات الفورية: عقد قمة لحلف شمال الأطلسي بمشاركة أوكرانيا لبلورة مزيد من التحركات المشتركة بما سيجبر روسيا على تغيير مسارها التصعيدي، وتزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة".



وقد أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن "صدمته" إزاء التقارير التي أفادت بمقتل أشخاص جراء سقوط صواريخ أو مقذوفات روسية في بولندا.



وأضاف ميشال في تغريدة "نقف إلى جانب بولندا. أنا على تواصل مع السلطات البولندية ومع أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين".



(الجزيرة)