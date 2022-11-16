بصورة.. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"،: "توقف التخزين الثالث فى سد النهضة يوم 11 أغسطس الماضى عند منسوب 600 م فوق سطح البحر، بتخزين 9 مليار م3 وإجمالي 17 مليار م3، إلا أنه أثناء الفيضان تحتجز مياه إضافية مؤقتة لعدم قدرة الممر الأوسط على إمرار كامل الفيضان، ووصل المنسوب إلى 604 م بزيادة قدرها حوالى 2.5 مليار م3".

وأضاف استاذ الجيولوجيا: "تظهر صور الأقمار الصناعية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 عودة منسوب البحيرة إلى مستواه الأصلي في 11 أغسطس مع نهاية موسم الأمطار وفقدها لـحوالى 2.5 مليار م3، ويظهر ذلك من خلال اللون الفاتح على حواف البحيرة نتيجة تراجع المياه".

وتابع عباس شراقي: "تصل كمية المياه التي تمر أعلى الممر الأوسط حالياً حوالي 100 مليون م3/يوم، وسوف تنخفض في ديسمبر القادم إلى أقل من 50 مليون م3/يوم، ولو كانت التوربينات تعمل لأمكنهما إمرار هذه المياه من خلالهما وليس من أعلى السد، وفي حالة استمرار توقف التوربينين فان إثيوبيا سوف تضطر إلى فتح بوابة واحدة على الأقل من بوابتي التصريف المغلقتين حالياً في ديسمبر القادم إذا أرادت أن تجفف الممر الأوسط استعداداً لتعلية الممر الأوسط استعداداً للتخزين الرابع".