شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر تعليقا على قرارات العفو الرئاسى: "ربنا يسعد اللى بيسعد قلوب الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إن خروج بعض المسجونين من المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم كان سببا في فرحة الكثير من الأهل والأصحاب والأبناء والأسر، وعلق قائلا: "ربنا يسعد اللي بيسعد قلوب الناس".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "السعادة عمت على تلك الأسر، ومصر تتكلم بشكل جاد في هذا الملف، والرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز دائما للمواطن، وما يحدث من إفراجات هو شيء عظيم نشكر الرئيس عليه".

وقال: "نحن كمجموعة أحزاب جميعنا نوجه الشكر للرئيس السيسي ولجنة العفو، ونرجو من الله أن يسعده كما أسعد الكثير من الأسر والأبناء، وتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في مصر تُمثل في كل شيء، في الأكل والشرب وحتى المناخ، وينعكس ذلك بشكل جلي في مؤتمر المناخ، ومصر تتقدم إلى الريادة، ولدينا رئيس كل الناس تحبه وتنحاز إليه".