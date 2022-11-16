شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأحرار الاشتراكيين" عن خروج دفعة من العفو الرئاسى: الدولة ترسخ مفاهيم الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بالإفراج عن عدد 30 من المساجين بقرار جمهوري من الرئيس السيسي اليوم، والذي يؤكد حرصه على دعم الحريات وتوطيد أواصر الديمقراطية وإعادة تأهيل المواطنين الذين تورطوا في ارتكاب جرائم للحياة الطبيعية مرة أخرى، وأهمية مشاركتهم واعتبارهم أشخاصًا صالحين يدركون مسئولية وقيمة الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يضع نصب عينيه دور كل مواطن يعيش على هذا الوطن في المشاركة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، وأن كل مواطن له الحق في تطوير الخدمات بمختلف مجالاتها الصناعية والزراعية والثقافية وترسيخ النصوص الدستورية الصحية التي حرص عليها الدستور فى الحقوق الرئيسية لكل مواطن من حيث التعليم والصحة والعمل والحرية.

وأوضح أن هذا القرار لم يكن الأول للرئيس السيسي لكنه سبق وأن أصدر العديد من القرارات للإفراج عن المساجين في جرائم متعددة عدا من ارتكب جرائم الدم وخانوا الوطن أو تلقوا تمويلًا أو قاموا بتهديد وترويع المواطنين، مطالبًا بإطلاق المزيد من المصالحات التي تزيد من توطيد أواصر الديمقراطية، والحفاظ على الحريات دون المساس في حق الوطن فى الاستقرار.