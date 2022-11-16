وأضاف: «بدلاً من فتح مساحة للحوار حول المظالم المشروعة، تستجيب السلطات للاحتجاجات غير المسبوقة بقسوة متزايدة».
وقال إن ما لا يقل عن 10 متظاهرين، قد اتُهموا بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك واحد أدين إما بـ«شن حرب على الله» أو «الفساد على الأرض» بزعم إتلاف ممتلكات عامة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران مطالبة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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