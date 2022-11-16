5 تحديثات ضخمة بانتظارك عبر «واتساب»... تعرف إليها

يعمل تطبيق «واتساب» على خمسة تحديثات رئيسية بما في ذلك تغيير طريقة عمل الدردشات الجماعية وميزات جديدة أخرى في الإصدار التجريبي.
وستحدث تلك التحديثات القادمة تغييراً كبيراً في عمل التطبيق، بحسب ما كشف موقع WABetaInfo.
وفيما لم يُحدد موعد طرح جميع هذه الميزات في الإصدار العام من «واتساب»، إلا أن الأمر قد يستغرق أياماً أو أسابيع، في حين قد تستغرق بعض التحديثات شهوراً.
وفيما يلي خمس من الميزات الجديدة التي يتم تطويرها.
أولاً: قسم مخصص للرسائل القابلة للاختفاء معاد تصميمه بحيث يسهل استخدامه.
ثانياً: القدرة على فتح الدردشات بسرعة باستخدام رقم هاتفك حتى تتمكن من التحدث.
ثالثا: تطوير وضعية تتيح لك إضافة رقم هاتف إضافي إلى حسابك الحالي على «واتساب».
رابعاً: كتم صوت تلقائي عند الانضمام إلى مجموعات «واتساب» كبيرة.
خامساً: دعم جديد لميزة «عدم الإزعاج» على مستوى النظام، والتي ستكشف عن المكالمات الفائتة أثناء «كتم الصوت».
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