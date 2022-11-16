الأمم المتحدة: العديد من سجناء الحرب الأوكرانيين والروس تعرّضوا للتعذيب

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

تعرّض سجناء احتجزوا من طرفي النزاع في الحرب الروسية على أوكرانيا إلى التعذيب بأساليب شملت الضرب والصعق الكهربائي والإهانة، وفق ما أعلن محققو الأمم المتحدة الثلاثاء.

وأفادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر أنه بموجب القانون الدولي، فإن «منع التعذيب وسوء المعاملة تام حتى، وخصوصاً، في أوقات النزاعات المسلحة».