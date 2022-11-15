ومن المحتمل أنّ يتوقف في كوريا الجنوبية حيث يلتقي رجال أعمال بارزين، قبل أن يتوجه إلى بانكوك لحضور القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وقال محللون إن الزيارات تهدف لتعميق الشراكات مع هذه الدول التي تضم كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان، حيث أن الأمر لا يتعلّق فقط بشراء النفط من السعودية، بل بمحاولة توسيع التعاون على طول سلسلة التوريد، ويمكن للسعودية أيضا الدخول في شراكة مع الدول الآسيوية بشأن بدائل النفط الخام.
وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية وشركة النفط والغاز الحكومية الإندونيسية "بيرتامينا" الأحد الماضي عن خطط لاستكشاف "التعاون عبر سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قمة العشرين .. جولة آسيوية لولي العهد تشمل 3 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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