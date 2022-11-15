الاستخبارات الأمريكية تحذر من استخدام النووي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال متحدث باسم البيت الأبيض إن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه) ويليام بيرنز التقى في تركيا مع نظيره الروسي سيرجي ناريشكين للتحذير من استخدام أسلحة نووية، وسط مخاوف من أن موسكو ربما تطلق قنبلة قذرة تنشر مواد مشعة وتلقي باللائمة على القوات الأوكرانية.

ولم يكن اللقاء الذي عقده بيرنز في أنقرة مع مدير الاستخبارات الخارجية الروسية ناريشكين للتفاوض بشأن الحرب في أوكرانيا، كما أن بيرنز لم يخطط لمناقشة نوع من التسوية، حسب ما قال المتحدث.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدث قوله إن بيرنز كان يعتزم بحث قضيتي مواطنين أمريكيين اثنين تحتجزهما روسيا بشكل ظالم، في إشارة إلى لاعبة كرة السلة الأمريكية المسجونة بريتني جرينر وعنصر مشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان.

وقال المتحدث إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا الحكومة الأوكرانية في وقت سابق على اللقاء.

قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق الاثنين، إجراء محادثات مديري المخابرات الروسية الأمريكية في أنقرة.

وأشار بيسكوف «المحادثات جرت بالفعل، وكانت بطلب من الجانب الأمريكي»، ولم يكشف عن موضوع المحادثات، بحسب قناة «أر تي عربية الروسية.»

من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستتفقد قريبا 3 محطات للطاقة النووية في أوكرانيا إضافة إلى موقع تشيرنوبيل.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة سترسل فرقا من خبراء السلامة والأمن النوويين إلى محطات الطاقة النووية في خميلنيتسكي وريفني وجنوب أوكرانيا بناء على طلب أوكرانيا، وأشار إلى إن الوكالة سترسل أيضا فريقا إلى تشيرنوبيل.