شكرا لقرائتكم خبر مدفيديف: أمريكا مطالبة بتعويض دول عدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» عن مدفيديف قوله: يجب أن يتبنوا التوصية نفسها بشأن التعويض الكامل عن الخسائر التي ألحقتها الولايات المتحدة بكوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا، وكثير من الدول الأخرى التي عانت من الأمريكيين، ومن حلف شمال الأطلسي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، إنه يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن مطالبة الولايات المتحدة بتقديم تعويضات عن الخسائر التي سببتها لكوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا ودول أخرى، في أعقاب تمرير الأمم المتحددة قرارا بشأن التعويضات الروسية لأوكرانيا.ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» عن مدفيديف قوله: يجب أن يتبنوا التوصية نفسها بشأن التعويض الكامل عن الخسائر التي ألحقتها الولايات المتحدة بكوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا، وكثير من الدول الأخرى التي عانت من الأمريكيين، ومن حلف شمال الأطلسي.

كانت هذه تفاصيل خبر مدفيديف: أمريكا مطالبة بتعويض دول عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.