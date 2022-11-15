شكرا لقرائتكم خبر باكستان تغلق معبرا حدوديا مع أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولقي جندي باكستاني واحد على الأقل، حتفه وأصيب اثنان في تبادل لإطلاق النار مطلع الأسبوع على معبر شامان، المعروف أيضا باسم بوابة الصداقة، في حادث لا يزال قيد التحقيق.وقال تاج محمد، وهو ضابط أمن الحدود في معبر شامان «ليس من الواضح بعد متى ستتم إعادة فتح الحدود».
وأضاف مسؤول آخر «تم عقد اجتماع أمني على الحدود بشأن المسألة، لكن دون تقدم فيما يتعلق بإعادة فتح الحدود».
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تغلق معبرا حدوديا مع أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.