باكستان تغلق معبرا حدوديا مع أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل إغلاق معبر حدودي رئيسي بين باكستان وأفغانستان لليوم الثاني على التوالي أمس، مما أدى إلى تعليق التجارة وتقطع السبل بمئات المسافرين.

ولقي جندي باكستاني واحد على الأقل، حتفه وأصيب اثنان في تبادل لإطلاق النار مطلع الأسبوع على معبر شامان، المعروف أيضا باسم بوابة الصداقة، في حادث لا يزال قيد التحقيق.

وقال تاج محمد، وهو ضابط أمن الحدود في معبر شامان «ليس من الواضح بعد متى ستتم إعادة فتح الحدود».

وأضاف مسؤول آخر «تم عقد اجتماع أمني على الحدود بشأن المسألة، لكن دون تقدم فيما يتعلق بإعادة فتح الحدود».