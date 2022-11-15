طالبان تقتل 5 إرهابيين في كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - داهمت قوات تابعة لحكومة حركة طالبان، مخبأ لتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة كابول، وأسفرت العملية عن مقتل 5 من عناصر التنظيم الإرهابي.

وقال المتحدث باسم حكومة حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة عبر «تويتر»، إن القوات الأمنية داهمت ودمرت مخبأ لداعش، بتنفيذ عملية في الحي الخامس عشر بمدينة كابول، كما قتل في هذه العملية 5 من عناصر تنظيم الإرهابي.

وتابع: كان هؤلاء الأشخاص أعضاء في شبكة مهمة متورطة في تفجيرات بمدينة كابول، وكانت تعتزم القيام بأنشطة تدميرية واسعة النطاق.