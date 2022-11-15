شكرا لقرائتكم خبر السودان والأردن يهنئان نتنياهو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أرسلا برقيات تهنئة لنتنياهو لفوزه في الانتخابات.

وقال بيان أصدره مكتب نتنياهو، إنه تلقى برقية تهنئة من البرهان، أعرب فيها الأخير عن اهتمامه بتعزيز التطبيع، والقيام بزيارة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

كما ذكر مكتب نتنياهو أن الملك عبدالله الثاني أجرى محادثة هاتفية، بزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتهنئته على فوزه في الانتخابات.