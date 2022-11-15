بغداد وأربيل يؤكدان أهمية حسم المسائل العالقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس، أهمية حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان «إن رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد التقى في مدينة أربيل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني»، مبينة أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في العراق ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين المركز والإقليم».

وفيما تم التأكيد على أهمية الحوار البناء من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أعرب برزاني عن ثقته في رئيس الجمهورية للعب دور مهم في حسم المسائل العالقة.