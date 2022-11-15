شكرا لقرائتكم خبر القيادات الكردية: لا علاقة لنا بتفجير إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت القيادات الكردية في سوريا أمس، الاتهامات التركية لها بالوقوف وراء عملية التفجير الذي وقع في مدينة إسطنبول التركية وخلف 89 قتيلا ومصابا.

ونفي قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي في تغريدة في حسابه على موقع تويتر الاثنين، صلة قواته بالتفجير الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة العشرات في مدينة إسطنبول، وقال عبدي: نؤكد أن قواتنا ليس لها علاقة بتفجير إسطنبول.

من جانبها أدانت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في بيان، الانفجار الذي وقع أمس في مدينة إسطنبول واصفة إياه بالإرهابي، مشيرة إلى أن تركيا تسوق التهم لخداع الرأي العام.

واتهم البيان الاستخبارات التركية بتنفيذ تلك العملية، ودعا البيان الرأي العام إلى عدم تصديق الرواية التركية، التي تهدف إلى التغطية على ممارسات الحكومة التركية والإشارة إلى أن مناطق الإدارة الذاتية تشكل تهديدا على تركيا.

وشهد شارع الاستقلال وسط مدينة إسطنبول مساء أمس الأول تفجيرا راح ضحيته 9 قتلى وأكثر من 80 جريحا جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت وسط الشارع.

وأكد وزير الداخلية التركي أن امرأة اعتقلتها القوات الأمنية مع خلية مرتبطة بها، اعترفت بتنفيذ التفجير، وأنها فتاة سورية وتلقت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية «حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب» كوباني شمال سورية.