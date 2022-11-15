70 طنا من السلال السعودية للمحتاجين في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 70 طنا من السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب مدينة جالكعيو في ولاية جلمدغ بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 6000 فرد، ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا والنازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال.

وسلم المركز أمس 370 حقيبة شتوية للمتضررين من الفيضانات والسيول في منطقة نقر التابعة لإقليم جلجت بلتستان بباكستان، استفاد منها 2590 فردا، ضمن مشروع المركز للإغاثة لتأمين وتوزيع الكسوة الشتوية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.



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