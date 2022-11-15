ميقاتي والسنيورة وسلام: لبنان ينهار.. ولا بد من انتخاب رئيس

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وصدر عن رؤساء الوزراء الثلاثة بيان بعد اجتماع عقدوه مساء أمس في منزل ميقاتي، جاء فيه أنه تم بحث الأوضاع الراهنة في البلاد من جوانبها كافة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.واعتبروا أن لبنان يمر بأوضاع دقيقة لجهة استمرار حالات التأزم الوطني والسياسي، وحالات الانهيار المؤسساتي والاقتصادي والمالي والمعيشي التي تعصف به مع استمرار الاستعصاء المزمن على الإصلاح، والمحاولات المستمرة للهيمنة على قرار الدولة اللبنانية، بما أصبح يقوض دورها وسلطتها، ويتعثر خلالها إنجاز عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
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