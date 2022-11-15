شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي والسنيورة وسلام: لبنان ينهار.. ولا بد من انتخاب رئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيسا الوزراء السابقان فؤاد السنيورة وتمام سلام أمس، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية يلتزم بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، معتبرين أن لبنان يمر بأوضاع دقيقة مع استمرار التأزم السياسي والانهيار.

وصدر عن رؤساء الوزراء الثلاثة بيان بعد اجتماع عقدوه مساء أمس في منزل ميقاتي، جاء فيه أنه تم بحث الأوضاع الراهنة في البلاد من جوانبها كافة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

واعتبروا أن لبنان يمر بأوضاع دقيقة لجهة استمرار حالات التأزم الوطني والسياسي، وحالات الانهيار المؤسساتي والاقتصادي والمالي والمعيشي التي تعصف به مع استمرار الاستعصاء المزمن على الإصلاح، والمحاولات المستمرة للهيمنة على قرار الدولة اللبنانية، بما أصبح يقوض دورها وسلطتها، ويتعثر خلالها إنجاز عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.