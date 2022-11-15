قوائم سوداء للمتورطين مع الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن قرار تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية، وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي، والانتهاكات المتصاعدة لهذه الميليشيات، والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع.

وأقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائي عقده أمس الأول، في العاصمة الموقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين: القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022م، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

واشتملت السياسات الحكومية المقررة، بعد نقاشات مستفيضة من أعضاء المجلس، على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة، وتضمنت استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادرة بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير، وتهديد شركات الملاحة، وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيات الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيات الإرهابية والعاملة خارج اليمن.

إلى ذلك جدد مجلس الشورى اليمني دعمه قرار مجلس الرئاسة بتصنيف الجماعة الحوثية جماعة إرهابية.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماع برئاسة الدكتور أحمد عبيد بندغر، عن إدانتها الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة بالطائرات المسيرة، على المنشآت النفطية في ميناء النشيمة بمحافظة شبوة، وكذا ميناء الضبة بحضرموت في 21 أكتوبر، والذي استهدف سفينة نيسوس كيا VLCC، والهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة، وما يمثله ذلك من تهديد صارخ للتجارة البحرية.

من جهته أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، عن تجاوب الحكومة اللبنانية بشأن إغلاق قناتي «المسيرة، والساحات» التابعتين لجماعة الحوثي، وقال الوزير الإرياني على تويتر: نثمن تجاوب زياد المكاري وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، مع طلب إغلاق قناتي المسيرة، والساحات، التابعتين لميليشيات الحوثي المصنفة رسميا تنظيما إرهابيا، اللتين تبثان أنشطة عدائية ضد بلادنا، انطلاقا من الأراضي اللبنانية.

وأضاف: نؤكد المضي في التحرك لإغلاق القناتين لممارستهما التحريض، ونشر الأفكار الإرهابية، واستهداف النسيج الاجتماعي، وبث الكراهية، والإضرار بالعلاقات العربية، عبر القنوات الدبلوماسية والأطر القانونية، ونثق في تجاوب الأشقاء في لبنان بما يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين.

ميدانيا أفشلت القوات المشتركة تحركات عسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، وقصف حوثي استهدفت تجمعات للنازحين في وادي الحناية غرب تعز.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن جماعة الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5، تجمعات للنازحين في وادي الحناية القريب من منطقة الكدحة، وسرعان ما تم رصدها والتعامل معها بنجاح.

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