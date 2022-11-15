شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا يرسخ لمبادئ حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إعلان لجنة العفو الرئاسي إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا، وفقا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، موضحا أنها تعزز من مبادرة الحوار الوطنى، كما أن قرارات العفو تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التى يبنيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بسواعد المصريين.

وأوضح أبو هميلة، أن قرارت العفو عن مزيد من المحبوسين احتياطيا الذين يستحقون العفو ولم تلوث أيديهم بالدماء أو العنف والتخريب، يؤكد المساحات المشتركة التي تدعمها الجمهورية الجديدة واستيعاب آراء مختلف القوى السياسية، ودعم ملف الحقوق والحريات، كما أنها تشير إلى لم شمل المجتمع المصري، ويعكس حرص القيادة السياسية على غلق ملف المحبوسين احتياطيا، مشيدا بدور لجنة العفو الرئاسية والتي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار أبو هميلة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية للجنة العفو الرئاسي بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم وذلك من أجل دمجهم في المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة لبعضهم، وإعادة البعض الآخر إلى وظائفهم التي كانوا يعملون بها، إضافة إلى عودة الطلاب إلى دراستهم التعليمية، وذلك لوحدة صف المجتمع وتماسكه لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع أبو هميلة، أن قرارات العفو تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، موضحا أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأى والديمقراطية.