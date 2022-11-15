انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تكشف لـ السومرية تفاصيل حريق مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تخص حريق مطار بغداد الدولي.

وقال مدير علاقات واعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن في حديث لـ الخليج 365، "حصل حادث حريق في كافتيريا داخل صالة المغادرة في مطار بغداد وكانت فيها أعمال صيانة ويرجح الحريق حصل نتيجة اعمال الصيانة".

وأضاف "تم اخماد الدخان المنبعث من هذه الكافتيريا"، مشيراً الى أن "هناك اضرار مادية وحصول ثلاث حالات اختناق والحادث مسيطر عليه وبسيط".

وقبل قليل، أعلنت مديرية الدفاع المدني، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل كافتريا في صالة المغادرة ب‍مطار بغداد الدولي"، لافتة إلى "اسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان".