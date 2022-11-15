انت الان تتابع خبر ضبط انابيب نفطية مسروقة في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء الحقوقي حسن الغنامي، وباشراف من قبل مدير الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة، ومن خلال ممارسة الدور ‏الرقابي المستمر وبعد ورود معلومات حول وجود حالة سرقة لأنابيب نفطية عائدة الى إحدى الشركات النفطية، تم تشكيل مفرزة من ضباط ومنتسبي المديرية في نفط الوسط لغرض ضبط المواد المسروقة، اذ تم العثور عليها قرب معامل الرمل وعددها ثلاثة انابيب مختلفة القياسات".واضاف البيان انه"تم القبض على بعض المشتبه بهم وايداعهم التوقيف وفق احكام المادة (11/444) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ومازالت القضية رهن التحقيق".