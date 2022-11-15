شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يثمن استمرار الإفراج عن مسجونى الرأى: يعطى الأمل فى حوار وطنى حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا ضمن لجنة العفو الرئاسي المشكلة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد في بيان له على الدور الهام الذي تقوم به اللجنة المعنية للإفراج عن مزيد من المعتقلين، في إطار السياسة الانفتاحية التي تتخذها الدولة المصرية نحو القوى السياسية، والدخول في حالة الحوار الوطني الذي يسير بخطوات جادة، وضرورة مواصلة الإفراج عن كل سجناء الرأى، ممن لم يتورطوا فى اية أعمال عنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء.

وأشار المتحدث باسم حزب العدل لأن الإفراج عن جميع مسجونى الرأى، هو الامل فى بداية حوار وطنى حقيقي يشمل كافة القوى السياسية والحزبية، ويحقق الدولة المدنية الحديثة التى أساسها الدستور والقانون.