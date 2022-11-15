شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: استمرار الإفراج عن المحبوسين يعكس حرص الدولة على تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الإفراج عن نحو 40 سجينا اليوم ليزيد عدد المفرج عنهم على 1000 شخص، يعكس مدى حرص الدولة المصرية على تطبيق الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع ، وحرص الدولة المصرية على تنفيذ كافة تعهداتها ومبادراتها.

وأشاد النائب علاء عابد ، بما جاء ببيان لجنة العفو الرئاسي اليوم عقب العفو عن نحو 40 سجينا جديدا، مثمنا أداء بلجنة العفو الرئاسي وأعضائها، مؤكدا أنهم يؤدون واجبهم على أفضل وجه، وهم أبطال يواصلون العمل المستمر ليلا ونهارا من أجل بحث شكاوى أهل المحبوسين والنظر فيها، وهذا يؤكد على حرص الدولة على مستقبل الشباب، وتحقيق أهداف الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق نحو أهداف الدولة الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس استخدم نص المادة 155 من الدستور التي تعطي هذا الحق في كل الرؤساء، وذلك منذ إعلانه خلال مؤتمر الشباب الأول عن مبادرة العفو الرئاسي وتبنى هذه الفكرة غير المسبوقة، مؤكدا على أن العفو الرئاسي جاء بناء على عمل مؤسسي للدولة المصرية من خلال تعاون كل الأجهزة والجهات المعنية مع مؤسسة القضاء المصري .