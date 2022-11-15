شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل إقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة ودورات تدريبية.. أبرز فعاليات الحزب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.







وفي محافظة الجيزة وفي محافظة الجيزة أقامت أمانة قسم الحوامدية، منفذًا جديدًا، لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة، فى قرية أم خنان، ليصل بذلك عدد المنافذ التي تم افتتاحها خلال الفترة القليلة الماضية بالحوامدية إلى 8 منافذ ثابتة.

وفي محافظة القاهرةتواصل أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، في عقد العديد من الدورات التدريبية التثقيفية بأقسام القاهرة، في إطار العمل على تطوير الكوادر الحزبية للأعضاء، ولأداء الدور المطلوب منهم سياسيًا واجتماعيًا بالصورة المثلي، حيث نظمت دورة تدريبية تثقيفية خاصة برفع كفاءة الكادر السياسي، في قسم النزهة، واشتملت الدورة على عدد من المحاضرات التثقيفية الخاصة بالرسالة الحزبية تحت عنوان من نحن؟!، ومحاضرة تثقيفية أخرى تحت عنوان "خريطة الأحزاب السياسية المصرية"، وتهدف الدورة التدريبية لاكساب المتدربين مهارات العمل التنظيمي، وكيفية بناء فرق العمل، ومهارات التواصل، والتسويق السياسي للحزب.

كما واصلت أمانة مركز أبو النمرس، في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعدلات كبيرة وذلك استكمالًا لخطة الأمانة القائمة على تسيير سيارات متنقلة بالسلع تجوب كافة قرى المركز دعمًا للأهالي.

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، دعم طلاب وتلاميذ المدارس بتوزيع المستلزمات المدرسية بالمجان تخفيفًا على أولياء الأمور حيث تم التوزيع بالأمس على مدارس قرية ميت رهينة.

كما أطلقت أمانة قسم الطالبية، مبادرة "حلل واطمن" والتي تستهدف إجراء تحاليل طبية مجانية لأهالي الطالبية من أعضاء الحزب وذلك استكمالًا لفاعليات أمانة الحزب الداعمة للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وفي غضون ذلك نظمت الأمانة ندوة تثقيفية تحت عنوان "الجيش في مصر القديمة" حضرها أعداد كبيرة من أهالي الطالبية.





وفي محافظة السويساختتمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، الدورة التدريبية لبرنامج تدريب كوادر الحزب بالأقسام والأمانات النوعية وتم عمل جدول زمنى للأقسام وتم خلال اليومين الماضيين طرح العديد من الموضوعات، التى بدأت بمفهوم القيادة الفعالة.







وفي محافظة قنا وفي محافظة قنا بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين علي الأسر الأولي بالرعاية والغير قادرين علي مستوي كافة مراكز المحافظة، حيث تستهدف الأمانة توزيع 15 ألف بطانية علي الأسر الأولي بالرعاية والغير قادرين بمختلف النجوي والقري والمدن علي مستوي المحافظة، وبدأت فعاليات التوزيع في مركز نجع حمادي 300 بطانية كمرحلة أولي.

وفى محافظة البحر الأحمرأطلقت أمانة مدينة سفاجا، برنامج التثقيف السياسي وتدريب الكوادر الحزبية والتنظيميين، وذلك عقب انتهاء البرنامج ذاته بمدينة الغردقة والذي تنظمه أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة.

كما أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بمركز قوص، برنامجها التدريبي والتثقيفي لهيئة مكتب الحزب بمركز قوص والقواعد الحزبية بالمركز والذي يستمر لمدة 4 أيام، ويهدف البرنامج إلي تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات وأن البرنامج يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمراكز والبالغ عددها 503 قيادة علي مستوي كافة التشكيلات بكل مركز.







وفي محافظة المنوفية وفي محافظة المنوفية أقامت أمانة مركز شبين الكوم، معرضا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة "ضد الغلاء"، في قرية بتبس، وذلك لرفع المعاناة عن الأسرة المصرية ومحاربة موجة الغلاء، وشمل المعرض كافة إحتياجات البيت المصري من "مفروشات، وأدوات منزلية للعرائس، وسجاد وحصير كمبيوتر وستائر، وملابس بجميع أنواعها، والزى المدرسي، إكسسوارات حريمى، والأدوات المدرسية والشنط المدرسية والسلع الغذائية، وشهد المعرض تخفيضات خاصة للعروسة اليتيمة بنسبة 50%، على المفروشات والأدوات المنزلية.

وفى محافظة الوادى الجديدنظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "الأمراض المعدية وطرق الوقاية والعلاج"، بالتعاون مع إدارة شباب الداخلة ومركز شباب عزب القصر.

كما أطلقت أمانة مركز الباجور، حملة تحت شعار "تصدوا معنا"، وهدف للتصدي للشائعات ورفع الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمركز منوف، الدورة التدريبية، لتدريب الكوادر الحزبية، وتناولت الدورة خريطة الأحزاب السياسية بالمركز والسلوك والإلتزام الحزبي وكيفية التسويق للحزب.





وفي محافظة المنيانظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية السعدية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللأزمة للحالات المحتاجة، وتمكنت من الكشف علي 346 حالة، وتحويل 8 حالات في حاجة لإجراء عمليات، لانهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وشهدت القافلة اقبالا كبيرا من قبل المواطنين.





وفي محافظة مطروحتواصل أمانة تنمية المواد والخدمة الاجتماعية بالمحافظة، لليوم الثاني من تنظيم الدورة التدريبية، لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار، بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، وذلك لإعداد كوادر تعليمية قادرة على التفاعل والتعامل مع رواد فصول محو الأمية من كبار وصغار السن على مختلف ثقافاتهم ليتحقق الهدف الذى يتواكب مع مصر الحديثة والتى ستستمر لمدة أسبوعين، كما تهدف الدورة إلى تأهيل معلمى محو الامية وتطوير الأداء داخل الفصول والتعامل مع الانماط المختلفة والفروق الفردية بين المتعلمين.





وفي محافظة كفر الشيخبدأت أمانة مركز دسوق، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع 150 بطانية على المواطنين بقرى المركز، وفقا لكشوف المستحقين من أهالينا بقرى المركز، حيث سيتم خلال الفترة القادمة توزيع كميات أخرى وفقا لخطة الأمانة خلال فصل الشتاء الحالى.





وفي محافظة الغربيةتواصل أمانة مركز زفتي، في توفير السلع الغذائية الجافة، في القري عبر منافذ ثابتة، للتخفيف والتسهيل علي المواطنين، حيث تم طرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض بـ12 جنيه للكيلو للمواطنين من حاملي بطاقة التموين تحت شعار "لا.. للغلاء"، ويحتوي الكيس علي 10 ك أرز لكل حاملي بطاقة التموين.







وفي محافظة أسيوط وفي محافظة أسيوط نظمت أمانة المرأة بمركز ديروط، ورشة عمل لتعليم الخياطة والتفصيل" للفتيات والسيدات من قري ومدينة ديروط، وتهدف الورشة إلي تعريف المشاركات الطريقة الصحيحة لأخذ ‏المقاسات، وكيفية حساب كمية القماش المناسبة للموديل، وكيفية عمل كولة بسيطة، وجيب كلوش، ‏ونوع القماش المناسب للجيب الكلوش.‏

وفي محافظة البحيرةنظمت أمانة المرأة بمركز أبو المطامير، أولي ورشات عمل لتعليم المرأة المعيلة بعض الحرف اليدوية بالمجان ودعم وتطوير نماذج من المرأة لتنمية المجتمع.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز البدارى، ندوة تثقيفية تحت عنوان، "مشكلة الانتحار في سن الشباب"،

وماهى الاسباب التى تدفع الشباب نحوها، وتناولت شرح وافي عن عوامل الخطورة للإنتحار والطرق المتنوعة للإنتحار وأسبابه وزيادته في الفترة الأخيرة وما هى سبل علاجه.





وفي محافظة أسوانواصلت أمانة مركز إدفو، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع كميات من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، في جزيرة الفوزة، وفي سياق أخر، قامت الأمانة بتوزيع النظارات الطبية لمستحقيها ممن تلقوا الخدمة الطبية من قافلة العيون التى نظمها الحزب خلال الأسبوع المنقضي.





وفي محافظة الإسكندريةنظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة صحية توعوية وإرشادات عن الوقايه من نزلات البرد والانفلونزا أو العلاج منها، كما تم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الطبية للأهالي.





وفي محافظة الإسماعيليةواصلت أمانة مركز الإسماعيلية، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية الضبعية، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.