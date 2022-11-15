شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل عن خروج دفعة من العفو الرئاسى: الدولة ماضية فى تنفيذ وعودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا.

وأشار في بيان له إلى أن الدولة ماضية فى تنفيذ وعودها التى أطلقتها من يوم تشكيل الرئيس للجنة العفو الرئاسى التى صاحبت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطنى، وأشاد الشهابى بلجنة العفو الرئاسى وأعضائها الذين يسابقون الزمن ويصلون الليل بالنهار من أجل بحث شكاوى أهل المحبوسين والنظر فيها.

ووصف رئيس حزب الجيل لجنة العفو بالمخلص والأمين، كما حيا الشهابى مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسهم النيابة العامة وأجهزة وزارة الداخلية، وأكد أنهم يؤدون عملهم وكأنهم يعزفون سيفمونية فى حب الوطن، معربا عن أمله فى أن يرى اليوم الذى يتم فيه الإفراج عن كل سجناء الرأى.