شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": لجنة العفو ترجمة لإرادة الدولة فى دعم الشباب وتعزيز الحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب محمود أسامة السقا، أمين مساعد أمانة التضامن بالجمهورية بالأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا اليوم الثلاثاء.

وقال عضو حزب حماة الوطن، فى بيان له اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت خروج عدد كبير من المحبوسين، ليس ذلك فحسب بل أن لجنة العفو بتوجيهات من الرئيس تساعدهم على الحصول على فرص عمل بعد الإفراج عنهم، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وأضاف السقا، أن استمرار العفو عن المحبوسين يؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعزم الدولة على التسامح مع هؤلاء المصريين، ومنحهم فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة.

وكان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.