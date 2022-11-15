شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يثمن جهود لجنة العفو الرئاسى.. ويؤكد: الجمهورية الجديدة تدعم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن قرار إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا، اليوم الثلاثاء، يأتي استمرار للقوائم المتتابعة التى يتم الإفراج أو العفو الرئاسي عنها على مدار الشهور الأخيرة، والتى تجاوزت الإفراج عن أكثر من ألف شخص، وذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على توسيع مجال دعم حقوق الإنسان واهتمامه بالشباب ومستقبلهم.

ووجه زين الدين، الشكر والتحية للقيادة السياسية وللنيابة العامة والأجهزة المعنية وللجنة العفو الرئاسي فى ظل القرارات المتتابعة خلال الشهور الأخيرة سواء بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب أو إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، وتعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتى بعد جهود كبيرة تبذلها لجنة العفو الرئاسي والأجهزة المعنية، وتأتي أيضا في إطار رؤية شاملة لإجراء حوار وطني شامل لانطلاق وبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناحى من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحرص على مستقبل الشباب، مشيرا إلى أن هناك حرص على تأكيد أن الدولة تتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وذلك بجانب ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءات في مسيرة البناء والتنمية وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل والمشاركة بما يؤسس لانطلاقة الجمهورية الجديدة.

وكانت لجنة العفو الرئاسى قد أعلنت أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، وأن اللجنة تؤكد على استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.