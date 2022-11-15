شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": قرارات العفو الرئاسى تعكس دعم الرئيس السيسى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن خروج دفعات جديدة من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا، تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراعاة البعد الإنساني، وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع فعلا وعملا.

وأضاف عوض الله، أن إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم، يؤكد الجهود الملموسة للجنة العفو الرئاسي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات وعلى مستقبل الشباب فى ظل دعم عملية دمج المفرج عنهم في المجتمع والسعي لإعادتهم إلى أعمالهم.

وأوضح "عوض الله"، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، موضحا أن ملف السجناء واحد ضمن ملفات متعددة تندرج تحت قضية حقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تسير في جميع الملفات بأداء مبهر للجميع ، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن أكثر من ألف سجين حتى الآن ومازالت لجنة العفو الرئاسي تفحص أسماء أخرى، في ظل استمرار دراسة الطلبات التى تم تقديمها للجنة العفو لدراستها.

وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجا لجهود الدولة في هذا المجال والترسيخ لمبادىء الجمهورية الجديدة.