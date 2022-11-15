بعد قمة العشرين، من المقرّر أن يتوجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التايلاندية بانكوك لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك 2022)، الخميس والجمعة، حيث ستكون السعودية أول دولة من منطقة الشرق الأوسط تتمّ دعوتها. وسيحضر ولي العهد المنتدى بالإضافة إلى توقعات بأن تعقد شراكات اقتصادية سعودية تايلاندية.



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية أول دولة في الشرق الأوسط تدعى للمشاركة في قمة أبيك 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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