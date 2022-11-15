الرئيس الصيني يدعو لوقف تسييس قضايا الغذاء والطاقة

أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن أمن الغذاء والطاقة هو التحدي الأكثر إلحاحاً في التنمية العالمية، وأن السبب الجذري للأزمة الحالية ليس الإنتاج أو الطلب، بل تعطيل سلاسل التوريد والتعاون الدولي.

وقال الرئيس الصيني في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين في بالي اليوم، إن العالم يجب أن يوقف محاولة تسييس قضايا الغذاء والطاقة أو استخدامها كأدوات وأسلحة، مشيراً إلى أن المخرج من ذلك هو أن تقوم جميع الدول، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتعددة الأطراف، بتعزيز التعاون بشأن الإشراف على السوق وتنظيمه، وبناء شراكات.

ودعا إلى الحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة والسيطرة على التضخم العالمي وحلحلة المخاطر المنهجية في مجال الاقتصاد والمال، مشيراً إلى أن الاقتصادات المتقدّمة يجب عليها أن تخفض التداعيات السلبية للتعديلات في سياستها النقدية وضمان استقرار الديون لتبقى عند مستوى مستدام. كما دعا في ختام كلمته إلى رفع العقوبات الأحادية، وإلغاء القيود المفروضة على التعاون العلمي والتكنولوجي ذي الصلة.