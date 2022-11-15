وقال الرئيس الصيني في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين في بالي اليوم، إن العالم يجب أن يوقف محاولة تسييس قضايا الغذاء والطاقة أو استخدامها كأدوات وأسلحة، مشيراً إلى أن المخرج من ذلك هو أن تقوم جميع الدول، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتعددة الأطراف، بتعزيز التعاون بشأن الإشراف على السوق وتنظيمه، وبناء شراكات.
ودعا إلى الحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة والسيطرة على التضخم العالمي وحلحلة المخاطر المنهجية في مجال الاقتصاد والمال، مشيراً إلى أن الاقتصادات المتقدّمة يجب عليها أن تخفض التداعيات السلبية للتعديلات في سياستها النقدية وضمان استقرار الديون لتبقى عند مستوى مستدام. كما دعا في ختام كلمته إلى رفع العقوبات الأحادية، وإلغاء القيود المفروضة على التعاون العلمي والتكنولوجي ذي الصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يدعو لوقف تسييس قضايا الغذاء والطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.