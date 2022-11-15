ميلوني المرأة الوحيدة كرئيسة حكومة على طاولة G20

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن ميلوني كانت واحدة من 4 سيدات فقط يجلسن على طاولة القمة.
وأشارت إلى أن السيدات الثلاث الأخريات هن: رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ومديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا.
وأدت ميلوني، البالغة من العمر 45 عاما، اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، الشهر الماضي، بعدما قاد حزبها "أخوة إيطاليا" تحالف يمين الوسط للفوز في الانتخابات العامة التي جرت في 25 سبتمبر الماضي.
وانطلقت، الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، أعمال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية. وافتتح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعمال القمة التي تستمر على مدار يومين.
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