ولي العهد يلتقي عددا من زعماء العالم على هامش قمة العشرين

انطلقت في بالي الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أعمال قمة مجموعة العشرين، بمشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، الذي يرأس وفد المملكة في القمة، بالإضافة إلى رؤساء وقادة دول المجموعة.

وفور وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

ويبحث قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم، ملفات صعبة في هذه القمة، بينها الركود الاقتصادي، وحرب أوكرانيا التي خلفت أزمتي طاقة وغذاء غير مسبوقتين.

وضم الوفد الرسمي في القمة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

لقاءات على هامش القمة

التقى ولي العهد على هامش انعقاد القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى ولي العهد برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى أيضا برئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية السيد ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا، وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التنسيق بين المملكة والصندوق، وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أحاديث جانبية

والتقطت عدسات الكاميرات فيديوهات، تظهر ولي العهد وهو في أحاديث جانبية على هامش القمة مع عدد من الزعماء، منهم الرئيس الصيني جين بينج والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتفاعل مغردون مع لقطة مصافحة ولي العهد والرئيس الفرنسي، حيث اتجه ماكرون إلى مقعد الأمير محمد بن سلمان لمصافحته.

كما أظهرت الفيديوهات لحظة مصافحة الأمير محمد بن سلمان لرئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته. وأظهرت لقطات أخرى لحظة حديث ولي العهد مع الرئيس التركي خلال مشاركتهما في القمة التي تستضيفها إندونيسيا.

حفل عشاء

بعد ذلك وصل الأمير محمد بن سلمان إلى مقر إقامة العشاء خلال حضوره اجتماع قمة العشرين في إندونيسيا. وتم استقبال ولي العهد بشكل رسمي بعد عزف بعض المقطوعات الموسيقية والأناشيد من جانب الفرق العسكرية. وكان في استقبال الأمير جوكو ويدودو، الرئيس الإندونيسي، والذي حرص على التقاط صورة مع ولي العهد.