لافروف يغادر قمة العشرين قبل نهايتها

يذكر أن أعمال قمة اقتصادات الدول الرائدة والناشئة ستنتهي غدا الأربعاء. كان لافروف حضر القمة نائبا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يتمكن من الحضور لأسباب تتعلق بضيق الوقت حسبما ذكر الكرملين.
وكان وزير الخارجية الروسى قد أجرى اليوم العديد من المحادثات وشارك في العديد من الجلسات، وقال إن البيان الختامي جاهز عمليا مشيرا إلى أنه سيحتوي على وجهة النظر الغربية ووجهة النظر الروسية حول الحرب في أوكرانيا.
وحسب بيان التلفزيون الرسمي الروسي، فإن مغادرة لافروف كان مخططا لها أن تكون في بداية مساء اليوم لكنه لم يذكر سببا لذلك.
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