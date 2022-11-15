انت الان تتابع خبر دي ماريا بشأن اللعب مع ميسي: احاول دائما التواصل معه والان مع التفاصيل
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2022-11-15 | 17:00
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تحدث الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، عن فرص المنتخبات في الفوز بكأس العالم 2022.
وقال دي ماريا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحاول دائمًا التواصل مع ميسي، والبحث عنه في الملعب".
وأضاف: "لكنني أفهم أيضًا أنه رغم قدرته على حسم المباريات، إلا أنه لا يتعين عليك دائمًا منحه الكرة".
واكمل، : "يجب علينا التفكير دائمًا في الوقت المناسب، الذي نمرر فيه الكرة إلى ميسي".
وختم: "إسبانيا وألمانيا يعيشان مرحلة تجديد الدماء، ولديهم العديد من اللاعبين الشباب وليس من الواضح ما يمكن أن يحدث معهم، أو كيف سيكون رد فعلهم في بطولة كبيرة مثل كأس العالم".
وأضاف: "لكنني أفهم أيضًا أنه رغم قدرته على حسم المباريات، إلا أنه لا يتعين عليك دائمًا منحه الكرة".
واكمل، : "يجب علينا التفكير دائمًا في الوقت المناسب، الذي نمرر فيه الكرة إلى ميسي".
وتابع: "الأرجنتين لديها القدرة أن تهزم أي منتخب والقتال للفوز بكأس العالم".
وواصل: "فرنسا هي المرشح الرئيسي لحسم اللقب، لكونهم الأبطال الحاليين، وبسبب الجودة التي لدى اللاعبين".
وختم: "إسبانيا وألمانيا يعيشان مرحلة تجديد الدماء، ولديهم العديد من اللاعبين الشباب وليس من الواضح ما يمكن أن يحدث معهم، أو كيف سيكون رد فعلهم في بطولة كبيرة مثل كأس العالم".
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