انت الان تتابع خبر الاعرجي يوجه بتنفيذ قرار الغاء التدقيق الامني على النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الاعرجي ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء الهيئة، وناقش الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".واضاف البيان ان "الاجتماع ناقش موضوع الابتزاز الإلكتروني، من خلال استعراض تطور هذه الجريمة، بوصفها تشكل قلقا مجتمعيا، وتمت التوصية بعقد اجتماع لاحق بهذا الصدد وتقديم ورقة مضامين قانونية، لعرضها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء".

وناقش المجتمعون أيضا، "موضوع الإساءة للأجهزة الأمنية والقادة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اقتراح تقديم ورقة مفصلة عن هذا الموضوع مع التوصيات، تعرض أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء للبتّ بها".



كما وجه الأعرجي، "بتنفيذ قرار إلغاء التدقيق الأمني على النازحين، مشيرا إلى أن التدقيق الأمني يشمل فقط المتواجدين خارج العراق، مع التأكيد على عدم استغلال الدواعش والمرتبطين بهم للقرار، والإفلات من الإجراءات الأصولية".

وفي الاربعاء الماضي، أمر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بإلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة.

