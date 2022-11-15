شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -بمكتبه - مارتن تشونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولى، حيث جرت جلسة مباحثات تم فيها مناقشة الخُطوات التنفيذية لاستضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن تناول العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، وسبل تعزيزها في ظل قرب الاحتفال بالذكرى المئوية لانضمام مجلس النواب المصري للاتحاد البرلماني الدولي.

ويذكر أن المشاورات التي جرت بين المستشار الدكتور رئيس المجلس وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الحاكم للاتحاد بالموافقة على استضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، الذي من المُقرر أن يكون مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتُمثل استضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بمثابة دفعة مُهمة ورائدة في سبيل تعزيز الدور المصري والدبلوماسية البرلمانية المصرية إقليمياً وعالمياً، حيث سيكون بمثابة مركزاً لتنسيق الجهود البرلمانية الإقليمية، وهو ما يُعزز من الحضور المصري والرؤى المصرية تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي يمر بها الإقليم والعالم بأسره.